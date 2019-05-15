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Адвокат Трампа пов'язав скасування зустрічі із Зеленським з його "ключовими радниками"

Адвокат Трампа пов'язав скасування зустрічі із Зеленським з його "ключовими радниками"

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Особистий адвокат президента США Дональда Трампа - Рудольф Джуліані - скасував поїздку в Україну, оскільки виявив, що обраний президент Володимир Зеленський оточений людьми, у яких є історія нечесного ставлення до нинішнього президента США. Про це він повідомив в інтерв'ю журналісту Дмитру Анопченку, передає УНН.

"Я дійсно збирався в Україну в понеділок-середу, але скасував поїздку, оскільки виявив, що обраний президент оточений людьми, у яких є історія нечесного ставлення до президента США, зокрема, йдеться про події в 2016-му році. Один з них викритий в тому, що незаконно сприяв і допомагав передвиборній кампанії опонентки президента Трампа, Хілларі Клінтон. І ці люди - серед його ключових радників", - сказав адвокат.

Він заявив, що щойно виявив це, то відразу ж повідомив про це відкрито, щоб у Сполучених Штатах "розуміли ситуацію в Україні".

"Вони ж про це відкрито говорили! І обраний президент Зеленський зараз перебуває в руках людей, які дуже серйозно виступали проти президента Трампа", - підкреслив Джуліані.

Водночас, за його словами, Україна стала незалежною і вільною від усього радянського.

"Я був там, я давно співпрацюю з Україною. І дуже сподіваюся, що українці займуть те місце, яке вони заслуговують. Що з'явиться повністю вільний, чесний, ефективний уряд, який не контролюють олігархи. І сподіваюся, що обраний президент все-таки зрозуміє, ким він оточений, і яку ситуацію вони створюють. А він оточений людьми, які, з моєї точки зору, - як президентського юриста - дуже сильно особисто, навіть не політично, а саме особисто, протидіють президенту Трампу", - додав він.

Як повідомляв УНН, раніше видання The New York Times повідомляло, що особистий адвокат Трампа шукає зустрічі з Зеленським.

Пізніше американський телеканал Fox News повідомив, що адвокат Трампа скасував зустріч із Зеленським через "ворогів США".

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