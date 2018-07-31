Адвокат Трампа сообщил о готовности президента ответить на вопрос спецпрокурора по РФ

“Обстоятельства против проведения допроса Трампа Мюллером, однако я не буду удивлен, если он состоится, потому что Дональд Трамп очень хочет этого”, — отметил он. По данным телеканала, команда юристов президента 10 дней назад направила спецпрокурору Роберту Мюллеру соответствующее предложение, но ответ так и не был получен.

Трамп и его адвокаты ранее неоднократно меняли свою позицию относительно возможности дачи показаний Мюллеру. В мае Трамп заявил, что был бы готов ответить на вопросы спецпрокурора, если тот будет относиться к нему справедливо.

В конце апреля газета The New York Times опубликовала список из более чем 40 вопросов, которые спецпрокурор хотел бы задать президенту США. Они касались широкого круга тем. В их числе целый ряд шагов, сделанных окружением Трампа во время предвыборной гонки и после инаугурации. Спецпрокурора также интересует деятельность Трампа в сфере бизнеса.

Как сообщал УНН, конгрессмен США считает, что спецпрокурор предъявит обвинение сыну и зятю Трампа.