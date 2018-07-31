Адвокат Трампа повідомив про готовність президента відповісти на питання спецпрокурора по РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Президент США Дональд Трамп дуже хоче дати свідчення у справі навколо втручання РФ у американські президентські вибори. Про це адвокат Трампа Рудольф Джуліані заявив в інтерв’ю телеканалу CNN, інформує УНН.
“Обставини проти проведення допиту Трампа Мюллером, однак я не буду здивований, якщо він відбудеться, тому що Дональд Трамп дуже хоче цього”, — зазначив він. За даними телеканалу, команда юристів президента 10 днів тому направила спецпрокурору Роберту Мюллеру відповідну пропозицію, але відповідь так і не було отримано.
Трамп і його адвокати раніше неодноразово змінювали свою позицію щодо можливості надання свідчень Мюллеру. У травні Трамп заявив, що був би готовий відповісти на питання спецпрокурора, якщо той буде ставитися до нього справедливо.
В кінці квітня газета The New York Times опублікувала список з більш ніж 40 питань, які спецпрокурор хотів би задати президенту США. Вони стосувалися широкого кола тем. У їх числі цілий ряд кроків, зроблених оточенням Трампа під час передвиборної гонки і після інавгурації. Спецпрокурора також цікавить діяльність Трампа в сфері бізнесу.
Як повідомляв УНН, конгресмен США вважає, що спецпрокурор висуне звинувачення синові і зятеві Трампа.