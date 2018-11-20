Адвокат рассказал о состоянии здоровья Януковича

"По состоянию за один день ничего не поменяется. Я эту информацию, если и буду как-то узнавать, то к концу месяца, потому что для меня достаточно медицинской документации. Ближе к дате (заседание суда в Оболонском районном суде Киева по обвинению в госизмене Януковича - ред.), я буду интересоваться: что и как. За один день мало что изменится. Травма тяжелая травма допускает лечение около месяца, если объективно", - сказал адвокат.

Также Горошинский считает неэтичным, чтобы его клиент выступал с последним словом лежа или стоя из медицинского учреждения. Однако, отметил он, такое решение будет принимать сам Янукович.

"Это недопустимо, это неэтично. Это противоречит требованиям закона. Я напомню, статья 38 УПК четко регламентирует: лицо, которое находится на стационарном лечении, не имеет возможности прибывать на судебное заседание или следственные действия. Никаких других вариантов не может быть ... Виктор Федорович сам будет принимать решение. Если он примет решение выступать лежа, например, то это его право. Я пока не могу ничего сказать по этому поводу", - резюмировал защитник.

Стало известно, о чем написали российские СМИ, в Московской клинике имени Склифосовского госпитализировали экс-президента Украины Виктора Януковича. По данным СМИ, его доставили с травмами позвоночника и колена, которые он получил во время игры в теннис на подмосковном теннисном корте.

В комментарии УНН адвокат экс-президента подтвердил информацию о госпитализации Януковича в одну из российских клиник "с серьезными травмами". По словам защитника, его клиент будет лечиться минимум три недели.

В то же время во время судебного заседания в Оболонском районном суде Киева, где должен был выступить с последним словом Янукович, прокурор Руслан Кравченко, после изучения медсправки, которую предоставил на заседании защитник заявил, что в справке не сказано о том, что Янукович повредил позвоночник. И, по его словам, травма не является тяжелой.

Однако суд все же, разрешил Януковичу выступить с последним словом 5 декабря сидя или лежа.