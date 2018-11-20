Адвокат розповів про стан здоров’я Януковича

“Станом за один день нічого не поміняється. Я цю інформацію, якщо і буду якось дізнаватися, то до кінця місяця, тому що для мене достатньо медичної документації. Ближче до дати (засідання суду в Оболонському районному суді Києва за обвинуваченням у держзраді Януковича — ред.), я буду цікавитися: що і як. За один день мало що зміниться. Травма важка, травма допускає лікування близько місяця, якщо об’єктивно”, — сказав адвокат.

Також Горошинський вважає неетичним, аби його клієнт виступав з останнім словом лежачи або стоячи з медичного закладу. Однак, зауважив він, таке рішення буде ухвалювати сам Янукович.

“Це є недопустимо, це є неетично. Це суперечить вимогам закону. Я нагадаю, стаття 38 КПК чітко регламентує: особа, яка перебуває на стаціонарному лікуванні, не має можливості прибувати на судове засідання або слідчі дії. Ніяких інших варіантів, не може бути... Віктор Федорович сам буде приймати рішення. Якщо він прийме рішення виступати лежачи, наприклад, то це його право. Я наразі не можу нічого сказати з цього приводу”, — резюмував захисник.

Стало відомо, про що написали російські ЗМІ, що до Московської клініки імені Скліфосовського госпіталізували екс-президента України Віктора Януковича. За даними медіа, його доставили з травмами хребта і коліна, які він отримав під час гри у теніс на підмосковному тенісному корті.

У коментарі УНН адвокат екс-президента підтвердив інформацію про госпіталізацію Януковича до однієї з російських клінік “з серйозними травмами”. За словами захисника, його клієнт лікуватиметься щонайменше три тижні.

Водночас під час судового засідання в Оболонському районному суді Києва, де мав виступити з останнім словом Янукович, прокурор Руслан Кравченко, після вивчення мед довідки, яку надав в засіданні захисник, заявив, що в довідці не сказано про те, що Янукович пошкодив хребет. І, за його словами, травма не є важкою.

Однак суд, все ж таки, дозволив Януковичу виступити з останнім словом 5 грудня сидячи або лежачи.