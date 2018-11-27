Адвокат о командире "Яны Капу": били, но не сильно

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 90726 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 104714 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 139951 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 137467 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132818 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126654 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 165280 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117964 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141545 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145354 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Адвокат о командире "Яны Капу": били, но не сильно

Адвокат о командире "Яны Капу": били, но не сильно

Киев  •  УНН

 • 11178 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Адвокат Эдем Семедляев посетил своего подзащитного командира буксира "Яны Капу" Олега Мельничука в Белогорском изоляторе временного содержания. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Антон Наумлюк, передает УНН.

"Держится хорошо. Рассказал, что когда задерживали подвергся физическому воздействию, но сильно не били. Его допросили, он рассказал, как было: "Стояли, ждали лоцмана, потом на нас напали. ... границы мы не нарушали, виновным себя не считаю", - цитирует Наумлюк слова адвоката.

Также, по сообщению адвоката, Мельничук сказал, что понимает, что "это политическое дело, и моряки стали заложниками ситуации".

По словам Наумлюка, вместе с командиром в Белогорск привозили Евгения Семидоцкого и Вячеслава Зинченко. Однако следователь утверждает, что Зинченко держат в Алуштинском ИВС.

"У всех трех суд по мере пресечения завтра", - отметил Наумлюк.

Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и захвате в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шести раненых военных.

Во вторник, 27 ноября, в оккупированном Симферополе суд начал избирать меру пресечения первому из 23 захваченных украинских моряков.

Как информировал ранее УНН, сторона обвинения просила суд оккупированного Симферополя выбрать для украинского военного моряка Юрия Будзило меру пресечения в виде содержания под стражей, не указав конечный срок.

Ранее суд в оккупированном Крыму арестовал трех пленных украинских моряков.

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