Адвокат о командире "Яны Капу": били, но не сильно
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Адвокат Эдем Семедляев посетил своего подзащитного командира буксира "Яны Капу" Олега Мельничука в Белогорском изоляторе временного содержания. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Антон Наумлюк, передает УНН.
"Держится хорошо. Рассказал, что когда задерживали подвергся физическому воздействию, но сильно не били. Его допросили, он рассказал, как было: "Стояли, ждали лоцмана, потом на нас напали. ... границы мы не нарушали, виновным себя не считаю", - цитирует Наумлюк слова адвоката.
Также, по сообщению адвоката, Мельничук сказал, что понимает, что "это политическое дело, и моряки стали заложниками ситуации".
По словам Наумлюка, вместе с командиром в Белогорск привозили Евгения Семидоцкого и Вячеслава Зинченко. Однако следователь утверждает, что Зинченко держат в Алуштинском ИВС.
"У всех трех суд по мере пресечения завтра", - отметил Наумлюк.
Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и захвате в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шести раненых военных.
Во вторник, 27 ноября, в оккупированном Симферополе суд начал избирать меру пресечения первому из 23 захваченных украинских моряков.
Как информировал ранее УНН, сторона обвинения просила суд оккупированного Симферополя выбрать для украинского военного моряка Юрия Будзило меру пресечения в виде содержания под стражей, не указав конечный срок.
Ранее суд в оккупированном Крыму арестовал трех пленных украинских моряков.