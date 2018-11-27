Адвокат про командира “Яни Капу”: били, але не сильно

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Адвокат Едем Семедляев відвідав свого підзахисного командира буксира “Яни Капу” Олега Мельничука в Білогірському ізоляторі тимчасового тримання. Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Антон Наумлюк, передає УНН.

“Тримається добре. Розповів, що коли затримували піддався фізичній дії, але сильно не били. Його допитали, він розповів, як було: "Стояли, чекали лоцмана, потім на нас напали. ...кордону ми не порушували, винним себе не вважаю", - цитує Наумлюк слова адвоката.

Також, за повідомленням адвоката, Мельничук сказав, що розуміє, що "це політична справа, і моряки стали заручниками ситуації".

За словами Наумлюка, разом з командиром в Білогірськ привозили Євгена Семідоцького і В’ячеслава Зінченка. Однак слідчий стверджує, що Зінченка тримають в Алуштинському ІТТ.

“У всіх трьох суд по запобіжному заходу завтра”, - зазначив Наумлюк.

Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” та буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових.

У вівторок, 27 листопада, в окупованому Сімферополі суд почав обирати запобіжний захід першому із 23 захоплених українських моряків. 

Як інформував раніше УНН, сторона звинувачення просила суд окупованого Сімферополя обрати для українського військового моряка Юрія Будзило запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, не вказавши кінцевий термін.

Раніше суд в окупованому Криму арештував трьох полонених українських моряків.

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