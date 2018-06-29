Адвокат сообщил о состоянии здоровья Сенцова
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. На сегодняшний день состояние здоровья украинского режиссера Олега Сенцова, который находится в российской тюрьме, стабильное и без изменений. Об этом в сети Facebook сообщил адвокат Дмитрий Динзе, передает УНН.
"У Олега Сенцова пока стабильно и без изменений", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову не пускают посетить украинского режиссера Олега Сенцова в колонии в российском городе Лабытнанги.
Напомним, украинский омбудсмен Денисова заявила, что пока нет никакого подтверждения того, что украинский политзаключенный Олег Сенцов имеет российское гражданство.