Адвокат повідомив про стан здоров’я Сенцова

“У Олега Сенцова поки стабільно і без змін”, — йдеться у повідомлені.

Як повідомляв УНН, уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмилу Денісову не пускають відвідати українського режисера Олега Сенцова в колонії у російському місті Лабитнангі.

Нагадаємо, український омбудсмен Денісова заявила, що наразі немає жодного підтвердження того, що український політв’язень Олег Сенцов має російське громадянство.