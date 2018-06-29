Адвокат повідомив про стан здоров’я Сенцова
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. На сьогоднішній день стан здоров’я українського режисера Олега Сенцова, який знаходиться у російській тюрмі, стабільний і без змін. Про це в мережі Facebook повідомив адвокат Дмитро Динзе, передає УНН.
“У Олега Сенцова поки стабільно і без змін”, — йдеться у повідомлені.
Як повідомляв УНН, уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмилу Денісову не пускають відвідати українського режисера Олега Сенцова в колонії у російському місті Лабитнангі.
Нагадаємо, український омбудсмен Денісова заявила, що наразі немає жодного підтвердження того, що український політв’язень Олег Сенцов має російське громадянство.