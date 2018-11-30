Адвокат подтвердил, что украинских моряков вывезли из Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Из СИЗО Симферополя вывезли 21 украинского моряка, арестованного в Крыму Россией, еще трех - из Керчи. Об этом сообщил координатор адвокатов украинских моряков Николай Полозов в комментарии корреспонденту УНН.
"По подтвержденной информации, вчера вечером вывезли 21 моряка из Симферополя, а трех (раненых - ред.) - из Керчи", - отметил адвокат.
По его словам, подтвержденных данных о том, куда вывезли украинских военнопленных, пока нет.
Напомним, Министерство иностранных дел Украины ждет официального подтверждения от России факта вывоза части украинских моряков из Крыма в Российскую Федерацию.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой проинформировать в кратчайшие сроки о месте нахождения украинских военнопленных.
По словам подконтрольного Кремлю крымского омбудсмена Людмилы Лубиной, украинских моряков, задержанных в районе Керченского пролива 25 ноября, переводят в одно из СИЗО Москвы.