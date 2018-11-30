Адвокат підтвердив, що українських моряків вивезли з Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Із СІЗО Сімферополя вивезли 21 українського моряка, арештованого в Криму Росією, ще трьох – із Керчі. Про це повідомив координатор адвокатів українських моряків Микола Полозов у коментарі кореспонденту УНН.
"За підтвердженою інформацією, вчора ввечері вивезли 21 моряка із Сімферополя, а трьох (поранених – ред.) – з Керчі", - зазначив адвокат.
За його словами, підтверджених даних щодо того, куди вивезли українських військовополонених, наразі немає.
Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України чекає на офіційне підтвердження від Росії факту вивезення частини українських моряків з Криму до Російської Федерації.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяну Москалькову з проханням поінформувати в найкоротші терміни про місце знаходження українських військовополонених.
За словами підконтрольного Кремлю кримського омбудсмена Людмили Лубіної, українських моряків, затриманих в районі Керченської протоки 25 листопада, переводять в одне з СІЗО Москви.