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Адвокат Онищенко предложил САП сделку со следствием

Адвокат Онищенко предложил САП сделку со следствием

Киев  •  УНН

 • 20529 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. В Специализированную антикоррупционную прокуратуру приходил адвокат народного депутата Украины Александра Онищенко, подозреваемого в организации "газовой схемы", с предложением возможного заключения сделки со следствием. Об этом УНН стало известно из собственных источников.

По информации собеседника агентства, адвокат приходил к САП во вторник с предложением возможного заключения сделки со следствием.

После обсуждения этого вопроса, защитник взял время на размышления.

Напомним, НАБУ объявило о завершении следствия в отношении народного депутата-организатора "газовой схемы" Александра Онищенко.

Онищенко вызвали на допрос в Бюро 23 июля.

В мае этого года в НАБУ уже сообщали, что от защиты Онищенко поступали предложения "о сделке со следствием".

Как сообщал УНН, народного депутата Александра Онищенко подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 УК Украины.

Сообщение о подозрении Генеральный прокурор Украины подписал 27 июля 2016 года. Согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест Верховная Рада предоставила 5 июля 2016 года. Накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, Онищенко покинул территорию государства. 8 августа 2016 года Онищенко был объявлен в национальный розыск.

4 мая 2017 года Национальное антикоррупционное бюро Украины обратилось с запросами в компетентные органы других стран о розыске, задержании и возможной экстрадиции Онищенко.

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