Адвокат Онищенка запропонував САП угоду зі слідством
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. До Спеціалізованої антикорупційної прокуратури приходив адвокат народного депутата України Олександра Онищенка, підозрюваного в організації “газової схеми”, з пропозицією можливого укладення угоди зі слідством. Про це УНН стало відомо з власних джерел.
За інформацією співрозмовника агентства, адвокат приходив до САП у вівторок з пропозицією можливого укладання угоди зі слідством.
Після обговорення цього питання, захисник взяв час на роздуми.
Нагадаємо, НАБУ оголосило про завершення слідства стосовно народного депутата-організатора “газової схеми” Олександра Онищенка.
Онищенка викликали на допит до Бюро 23 липня.
У травні цього року у НАБУ вже повідомляли, що від захисту Онищенка надходили пропозиції “про угоду зі слідством”.
Як повідомляв УНН, народного депутата Олександра Онищенка підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 КК України.
Повідомлення про підозру Генеральний прокурор України підписав 27 липня 2016 року. Згоду на притягнення його до відповідальності, затримання та арешт Верховна Рада надала 5 липня 2016 року. Напередодні голосування, скориставшись статусом народного депутата, Онищенко залишив територію держави. 8 серпня 2016 року Онищенка було оголошено в національний розшук.
4 травня 2017 року Національне антикорупційне бюро України звернулося із запитами до компетентних органів інших країн про розшук, затримання і можливу екстрадицію Онищенка.