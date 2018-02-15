Адвокат обиделся, что Турчинов назвал режим Януковича "марионеточным"

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 64653 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 79161 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 81901 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107800 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100519 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104609 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111571 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117094 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122812 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134344 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Адвокат обиделся, что Турчинов назвал режим Януковича "марионеточным"

Адвокат обиделся, что Турчинов назвал режим Януковича "марионеточным"

Киев  •  УНН

 • 8973 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Сторона защиты экс-президента Виктора Януковича обиделась, что Секретарь СНБО Александр Турчинов на допросе в суде назвал режим Януковича "марионеточным", передает корреспондент УНН.

В частности, адвокат Виталий Сердюк встал с места и на повышенных тонах просил суд запретить свидетелю высказывать оскорбления в адрес их клиента.

"Прошу сделать свидетелю замечания том, что свидетель допускает оскорбления в адрес нашего клиента - это не политическая трибуна, а судебное заседание!» - сказал Сердюк.

После словесной перепалки с судьей Владиславом Девятко, который пытался успокоить защитника, суд сделал свидетелю замечание о недопустимости оскорблений в адрес кого-либо из участников судебного процесса.

На этом Турчинов согласился, но сказал: "Я просто не думал, что адвокат так может вести себя".

Ранее суд по делу о госизмене Януковича начал допрос Турчинова.

Напомним, Турчинов весной 2014 года занимал должность председателя Верховной Рады-исполняющего обязанности Президента Украины.

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Как сообщал УНН, в четверг, 8 февраля на судебном заседании были допрошены в качестве свидетелей бывшие начальник Генерального штаба-главнокомандующий ВСУ Владимир Заман, командующий ВМС ВСУ Сергей Гайдук и первый заместитель председателя ГНСУ Павел Шишолин. В среду 7 февраля был допрошен бывший советник постоянного представительства Украины при ООН Андрея Цимбалюка, экс-председателя СБУ Валентина Наливайченко и бывшего командующего ВМС Украины, и.о. министра обороны Игоря Тенюха.

Напомним, 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.

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