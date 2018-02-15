Адвокат обиделся, что Турчинов назвал режим Януковича "марионеточным"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Сторона защиты экс-президента Виктора Януковича обиделась, что Секретарь СНБО Александр Турчинов на допросе в суде назвал режим Януковича "марионеточным", передает корреспондент УНН.
В частности, адвокат Виталий Сердюк встал с места и на повышенных тонах просил суд запретить свидетелю высказывать оскорбления в адрес их клиента.
"Прошу сделать свидетелю замечания том, что свидетель допускает оскорбления в адрес нашего клиента - это не политическая трибуна, а судебное заседание!» - сказал Сердюк.
После словесной перепалки с судьей Владиславом Девятко, который пытался успокоить защитника, суд сделал свидетелю замечание о недопустимости оскорблений в адрес кого-либо из участников судебного процесса.
На этом Турчинов согласился, но сказал: "Я просто не думал, что адвокат так может вести себя".
Ранее суд по делу о госизмене Януковича начал допрос Турчинова.
Напомним, Турчинов весной 2014 года занимал должность председателя Верховной Рады-исполняющего обязанности Президента Украины.
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Как сообщал УНН, в четверг, 8 февраля на судебном заседании были допрошены в качестве свидетелей бывшие начальник Генерального штаба-главнокомандующий ВСУ Владимир Заман, командующий ВМС ВСУ Сергей Гайдук и первый заместитель председателя ГНСУ Павел Шишолин. В среду 7 февраля был допрошен бывший советник постоянного представительства Украины при ООН Андрея Цимбалюка, экс-председателя СБУ Валентина Наливайченко и бывшего командующего ВМС Украины, и.о. министра обороны Игоря Тенюха.
Напомним, 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.