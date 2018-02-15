Адвокат образився, що Турчинов назвав режим Януковича "маріонеточним"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Сторона захисту екс-президента Віктора Януковича образилась, що Секретар РНБО Олександр Турчинов на допиті у суді назвав режим Януковича “маріонеточним”, передає кореспондент УНН.
Зокрема, адвокат Віталій Сердюк вскочив з місця і на підвищених тонах просив суд заборонити свідку висловлювати образи на адресу їхнього клієнта.
“Прошу зробити свідку зауваження тому, що свідок допускає образи на адресу нашого клієнта — це не політична трибуна, а судове засідання!” — сказав Сердюк.
Після словесної перепалки з суддею Владиславом Дев’ятко, який намагався вгамувати захисника, суд зробив свідку зауваження про неприпустимість образ на адресу будь-кого з учасників судового процесу.
На це Турчинов погодився, але зазначив: “Я просто не думав, що адвокат так може поводити себе”.
Раніше, суд у справі про держзраду Януковича розпочав допит Турчинова.
Нагадаємо, Турчинов навесні 2014 року обіймав посаду голови Верховної Ради-виконуючого обов’язки Президента України.
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Як повідомляв УНН, у четвер 8 лютого у судовому засіданні були допитані як свідки колишні начальник Генерального штабу-головнокомандуючий ЗСУ Володимир Замана, командувач ВМС ЗСУ Сергій Гайдук та перший заступник голови ДПСУ Павло Шишолін. У середу 7 лютого було допитано колишнього радника постійного представництва України при ООН Андрія Цимбалюка, екс-голову СБУ Валентина Наливайченка та колишнього командувача ВМС України, в.о. міністра оборони Ігоря Тенюха.
Нагадаємо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України В.Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.