Адвокат Чубарова обжаловал проведение суда в Крыму без главы Меджлиса

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
18:50 • 10782 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 70695 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 106169 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 178369 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 182343 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 389941 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 225887 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 500348 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 349279 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 230304 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3.4м/с
76%
Популярные новости

США могут получать 600 миллиардов долларов в год с новых таможенных сборов - Бессент

5 апреля, 11:31 • 17136 просмотра

Зеленский об ударе по Кривому Рогу и реакции США: боятся слова "российская"

5 апреля, 12:00 • 19426 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 37483 просмотра

ЕС может отдать путину 240 млрд евро, если Венгрия заблокирует санкции - МИД Эстонии

5 апреля, 14:36 • 20321 просмотра

Это сигнал москвы Вашингтону: в МИД обнародовали заявление об ударе по Кривому Рогу

15:20 • 45764 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 142097 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 130053 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 218686 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 389940 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 500347 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Юлия Тимошенко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

18:50 • 10781 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 37569 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 37966 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 45565 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 75413 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Шахед-136

ТикТок

Вашингтон Пост

Адвокат Чубарова обжаловал проведение суда в Крыму без главы Меджлиса

Киев • УНН

 • 11163 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Адвокат Александр Осокин обжаловал проведение суда в отсутствие главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, которого судят заочно в аннексированном Россией Крыму. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на Крым. Реалии.

Адвокат Чубарова обжаловал проведение суда в Крыму без главы Меджлиса

“С учетом требований (российского — ред.) закона, позиция защиты сводилась к тому, что в материалах уголовного дела отсутствуют актуальные сведения о нахождении Чубарова за пределами Российской Федерации (например, справки из пограничной службы УФСБ России), а сведений о том, что последний не привлечен к уголовной ответственности за инкриминируемые ему деяния на территории Украины нет и вовсе, и прокурором не предоставлены. Отсутствие документов, подтверждающих данные сведения, прямо указывают на то, что нет законных оснований для проведения судебного разбирательства в отсутствие Рефата Чубарова”, — сообщил Осокин.

По его словам, несмотря на это, подконтрольным России Верховным судом Крыма принято решение о назначении судебного разбирательства по уголовному делу в отношении Чубарова в его отсутствие.

“Данное решение суд мотивировал тем, что Чубаров объявлен в международный розыск, а сведений о том, что он не привлечен на территории иностранного государства, не имеется. При оглашении данного решения суд разъяснил, что данное решение может быть обжаловано в Третьем апелляционном суде общей юрисдикции (который находится в Сочи — ред.) в течении 10 суток со дня его вынесения”, — сообщил Осокин.

Также он отметил, что на решение суда им подана жалоба в суд апелляционной инстанции, однако в принятии его апелляционной жалобы отказано и она была возвращена с ссылкой на то, что “данное решение самостоятельному обжалованию не подлежит и проверяется одновременно с итоговым решением по делу”.

“Принимая решение об отказе в принятии моей жалобы, суд, по моему мнению, противоречит как нормам права, так и своей же позиции, изложенной в решении о назначении разбирательства, где разъяснил порядок обжалования. Указанное решение я также обжаловал”, — сообщил адвокат.

По его словам, его жалоба направлена в Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи для рассмотрения. Осокин отметил, что ожидает решения апелляционной инстанции.

Напомним, в марте 2020 года, что в Крыму российский Следственный комитет возбудил уголовное дело против председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров по статье российского Уголовного кодекса — “Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием”. Речь идет о событиях 26 февраля 2014 года, когда был проведен митинг против оккупации полуострова.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,852.30
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,782.16