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Адвокат Чубарова оскаржив проведення суду в Криму без голови Меджлісу

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Адвокат Олександр Осокін оскаржив проведення суду за відсутності глави Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, якого судять заочно в анексованому Росією Криму. Про це повідомляє УНН, посилаючись на Крим.Реалії.

Адвокат Чубарова оскаржив проведення суду в Криму без голови Меджлісу

“З урахуванням вимог (російського — ред.) закону, позиція захисту зводилася до того, що в матеріалах кримінальної справи відсутні актуальні відомості про знаходження Чубарова за межами Російської Федерації (наприклад, довідки з прикордонної служби УФСБ Росії), а відомостей про те, що останній не притягнутий до кримінальної відповідальності за інкриміновані йому діяння на території України немає і зовсім, і прокурором не були надані. Відсутність документів, що підтверджують зазначені відомості, прямо вказують на те, що немає законних підстав для проведення судового розгляду за відсутності Рефата Чубарова”, — повідомив Осокін.

За його словами, незважаючи на це, підконтрольним Росії Верховним судом Криму прийнято рішення про призначення судового розгляду у кримінальній справі стосовно Чубарова в його відсутність.

“Дане рішення суд мотивував тим, що Чубаров оголошений в міжнародний розшук, а відомостей про те, що він не притягнутий на території іноземної держави, немає. При оголошенні даного рішення суд роз’яснив, що дане рішення може бути оскаржене в Третьому апеляційному суді загальної юрисдикції (який знаходиться в Сочі — ред.) протягом 10 діб з дня її винесення”, — повідомив Осокін.

Також він зазначив, що на рішення суду їм подана скарга до суду апеляційної інстанції, проте в прийнятті його апеляційної скарги відмовлено і вона була повернута з посиланням на те, що “дане рішення самостійного оскарженню не підлягає і перевіряється одночасно з підсумковим рішенням у справі”.

“Приймаючи рішення про відмову в прийнятті моєї скарги, суд, на мою думку, суперечить як нормам права, так і своєї ж позиції, викладеної в рішенні про призначення розгляду, де роз’яснив порядок оскарження. Зазначене рішення я також оскаржив”, — повідомив адвокат.

За його словами, його скарга спрямована в Третій апеляційний суд загальної юрисдикції в Сочі для розгляду. Осокін зазначив, що очікує рішення апеляційної інстанції.

Нагадаємо, в березні 2020 року, що в Криму російський Слідчий комітет порушив кримінальну справу проти голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров за статтею російського Кримінального кодексу — “Організація масових заворушень, що супроводжувалися насильством”. Йдеться про події 26 лютого 2014 року, коли був проведений мітинг проти окупації півострова.

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