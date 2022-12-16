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Advent приобрела космическую компанию Maxar Technologies

Advent приобрела космическую компанию Maxar Technologies

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 декабря. УНН. Частная инвестиционная компания Advent International приобрела за 6,4 млрд долларов космическую компанию Maxar Technologies, которая известна спутниковыми снимками российской войны в Украине с высоким разрешением. Об этом сообщает УНН со ссылкой на SpaceNews.

Детали

Согласно соглашению, которое объявлено 16 декабря, Advent покупает все обычные акции Maxar в обращении за 53,00 доллара за акцию наличными, что более, чем вдвое превышает цену акций Maxar —23,10 доллара по состоянию на 15 декабря, в последний полный торговый день компании как публичной компании.

Как ожидается, приобретение будет завершено в середине 2023 года года.

Отмечается, что приобретение поможет Maxar “ускорить инвестиции и разработку спутниковых технологий следующего поколения компании и анализа данных для своих клиентов”.

Дополнение

Advent International, расположенная в Бостоне (штат Массачусетс), является международной компанией с активами в 89 миллиардов долларов. Штаб-квартира Maxar находится в Вестминстере (штат Колорадо).

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