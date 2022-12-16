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Advent придбала космічну компанію Maxar Technologies

Advent придбала космічну компанію Maxar Technologies

Київ • УНН

 • 791648 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Приватна інвестиційна компанія Advent International придбала за 6,4 млрд доларів космічну компанію Maxar Technologies, яка відома супутниковими знімками російської війни в Україні з високою роздільною здатністю. Про це повідомляє УНН з посиланням на SpaceNews.

Деталі

Згідно з угодою, яка оголошена 16 грудня, Advent купує всі звичайні акції Maxar в обігу за 53,00 долара за акцію готівкою, що більш, ніж удвічі перевищує ціну акцій Maxar — 23,10 долара станом на 15 грудня, в останній повний торговий день компанії як публічної компанії.

Як очікується, придбання буде завершено в середині 2023 року.

Зазначається, що придбання допоможе Maxar “прискорити інвестиції та розробку супутникових технологій наступного покоління компанії та аналізу даних для своїх клієнтів”.

Доповнення

Advent International, яка розташована в Бостоні, (штат Массачусетс), є міжнародною компанією з активами в 89 мільярдів доларів. Штаб-квартира Maxar знаходиться у Вестмінстері (штат Колорадо).

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