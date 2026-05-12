Администрация Трампа просит суд не отменять новые глобальные тарифы

$43.850.0551.600.06
ukenru
18:27 • 10394 просмотра
Бывшему главе ОП Андрею Ермаку сообщили о подозрении - САП
Эксклюзив
11 мая, 18:00 • 27643 просмотра
“Обновите вашу деятельность и доход”: почему банки начинают интересоваться вашими доходами, местом работы и источниками средствPhoto
11 мая, 13:39 • 31486 просмотра
НДС будут платить маркетплейсы: в Минфине рассказали, что изменит новая модель налогообложения международных посылок
11 мая, 13:09 • 47957 просмотра
«Евровидение-2026»: кто фавориты конкурса и какие шансы на победу у УкраиныVideo
11 мая, 12:55 • 27669 просмотра
ЕС и Британия ввели новые санкции из-за похищения и "русификации" украинских детей
Эксклюзив
11 мая, 12:50 • 20984 просмотра
Возможна ли встреча Зеленского и путина - эксперт объяснил, почему кремль блокирует прямые переговоры
11 мая, 10:05 • 21904 просмотра
Новый Трудовой кодекс должен стать основой для возвращения ветеранов на их рабочие места после войныPhoto
11 мая, 09:52 • 24965 просмотра
Умеров обсудил в США возможные форматы встреч и переговоров на уровне лидеров для завершения войны - Зеленский
11 мая, 06:52 • 24325 просмотра
4 украинца остаются на пораженном хантавирусом лайнере, еще один на спецрейсе в Нидерланды, все без признаков болезни - МИД
Эксклюзив
10 мая, 11:58 • 69050 просмотра
Астропрогноз с 11 мая по 17 мая 2026 года – точка перехода и период важных изменений
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
1.8м/с
71%
743мм
Популярные новости
При пересечении границы еОчередь будет автоматически проверять наличие «Зеленой карты»11 мая, 14:21 • 5042 просмотра
Польша выясняет, как разыскиваемый экс-министр Зёбро попал в США11 мая, 14:42 • 5244 просмотра
Как избавиться от тараканов в квартире и почему они появляютсяPhoto11 мая, 16:12 • 16781 просмотра
Налог на посылки и новые правила для онлайн-покупок: кто будет платить больше11 мая, 16:27 • 15724 просмотра
На Днепропетровщине во время прохождения ВВК умер военнообязанный11 мая, 17:43 • 10838 просмотра
публикации
“Обновите вашу деятельность и доход”: почему банки начинают интересоваться вашими доходами, местом работы и источниками средствPhoto
Эксклюзив
11 мая, 18:00 • 27632 просмотра
Налог на посылки и новые правила для онлайн-покупок: кто будет платить больше11 мая, 16:27 • 15799 просмотра
Как избавиться от тараканов в квартире и почему они появляютсяPhoto11 мая, 16:12 • 16858 просмотра
НДС будут платить маркетплейсы: в Минфине рассказали, что изменит новая модель налогообложения международных посылок11 мая, 13:39 • 31477 просмотра
«Евровидение-2026»: кто фавориты конкурса и какие шансы на победу у УкраиныVideo11 мая, 13:09 • 47948 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Кайя Каллас
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Испания
Китай
Реклама
УНН Lite
Дуа Липа подала иск против Samsung на $15 млн11 мая, 08:42 • 19603 просмотра
Белый дом назвал актера Марка Хэмилла "больным человеком" из-за фото Трампа в могилеPhoto10 мая, 03:30 • 29041 просмотра
Сын Тома Хэнкса признался, что живет в трейлерном паркеVideo9 мая, 20:12 • 26079 просмотра
От украшений до личных писем - скрытый мир Мэрилин Монро выставят на аукционVideo9 мая, 19:01 • 24871 просмотра
ЧМ-2026 по футболу проведет три церемонии открытия с участием звезд9 мая, 18:29 • 23695 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Техника
Дипломатка
Шахед-136
СВИФТ

Администрация Трампа просит суд не отменять новые глобальные тарифы

Киев • УНН

 • 178 просмотра

Администрация Трампа оспаривает решение о незаконности 10% пошлин на импорт. Правительство стремится избежать тысяч исков и сохранить рычаги влияния на партнеров.

Администрация Трампа просит суд не отменять новые глобальные тарифы
Фото: АР

Администрация президента США Дональда Трампа обратилась в Суд США по международной торговле с просьбой приостановить исполнение решения о незаконности новых глобальных тарифов, чтобы импортеры и в дальнейшем уплачивали пошлины во время апелляционного процесса. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

На прошлой неделе федеральный торговый суд признал незаконным использование Трампом раздела 122 Закона о торговле 1974 года для введения 10% глобальных тарифов. В то же время суд временно заблокировал действие пошлин только для двух компаний-истцов и штата Вашингтон.

В Министерстве юстиции США заявили, что если решение вступит в силу шире, судебная система может быть перегружена тысячами исков от импортеров, которые уже уплачивают новые пошлины. Правительство также предупредило, что это может "серьезно подорвать" торговую политику Трампа.

Правительство готово обращаться в Верховный суд

Апелляцию администрации уже рассматривает Федеральный апелляционный суд США. В случае нового отказа Белый дом готов обратиться с экстренным ходатайством в Верховный суд.

Администрация Трампа обжаловала решение суда о незаконности пошлин09.05.26, 08:51 • 5531 просмотр

Судьи ранее также отменили другой пакет глобальных тарифов Трампа, который вводился через Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA). Из-за этого в США уже идет процесс возврата части средств компаниям, которые уплачивали эти пошлины.

По данным американского правительства, с февраля более 170 тысяч импортеров внесли платежи по новым тарифам на 13 миллионов товаров. Только в марте таможенная служба США собрала около 8 миллиардов долларов по тарифам, введенным согласно разделу 122.

В Белом доме называют пошлины критически важными

Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил в суде, что новые тарифы остаются "критически важными" для сохранения переговорного давления на торговых партнеров Вашингтона.

Министр торговли Говард Латник в свою очередь заявил, что тарифы помогают сдерживать резкий рост импорта и поддерживают экономическую политику администрации Трампа на фоне проблем с торговым балансом США.

Трамп заявил, что повысит пошлины на автомобили из ЕС до 25%01.05.26, 19:35 • 4023 просмотра

Степан Гафтко

ЭкономикаПолитикаНовости Мира