Администрация Трампа просит суд не отменять новые глобальные тарифы

Администрация президента США Дональда Трампа обратилась в Суд США по международной торговле с просьбой приостановить исполнение решения о незаконности новых глобальных тарифов, чтобы импортеры и в дальнейшем уплачивали пошлины во время апелляционного процесса. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

На прошлой неделе федеральный торговый суд признал незаконным использование Трампом раздела 122 Закона о торговле 1974 года для введения 10% глобальных тарифов. В то же время суд временно заблокировал действие пошлин только для двух компаний-истцов и штата Вашингтон.

В Министерстве юстиции США заявили, что если решение вступит в силу шире, судебная система может быть перегружена тысячами исков от импортеров, которые уже уплачивают новые пошлины. Правительство также предупредило, что это может "серьезно подорвать" торговую политику Трампа.

Правительство готово обращаться в Верховный суд

Апелляцию администрации уже рассматривает Федеральный апелляционный суд США. В случае нового отказа Белый дом готов обратиться с экстренным ходатайством в Верховный суд.

Судьи ранее также отменили другой пакет глобальных тарифов Трампа, который вводился через Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA). Из-за этого в США уже идет процесс возврата части средств компаниям, которые уплачивали эти пошлины.

По данным американского правительства, с февраля более 170 тысяч импортеров внесли платежи по новым тарифам на 13 миллионов товаров. Только в марте таможенная служба США собрала около 8 миллиардов долларов по тарифам, введенным согласно разделу 122.

В Белом доме называют пошлины критически важными

Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил в суде, что новые тарифы остаются "критически важными" для сохранения переговорного давления на торговых партнеров Вашингтона.

Министр торговли Говард Латник в свою очередь заявил, что тарифы помогают сдерживать резкий рост импорта и поддерживают экономическую политику администрации Трампа на фоне проблем с торговым балансом США.

