Администрация Байдена считает, что РФ может использовать встречу СБ ООН как предлог для вторжения - CNN

Цитата

“Ранее на этой неделе президент Путин без каких-либо фактических оснований обвинил Украину в совершении геноцида на востоке Украины. А минувшей ночью представительство России при ООН распространило среди членов Совбеза документ, который оно называет „совместным проектом Следственного комитета РФ и новостного канала RT“, в котором утверждается о совершении военных преступлений в ходе вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. Каждое из этих утверждений является категорически ложным”, — сказал чиновник.

Детали

Чиновник ожидает, что Россия повторит эти заявления на сегодняшней встрече.

“Нам следует ожидать новых ложных сообщений от российских государственных СМИ в ближайшие дни”, — добавил он.

Чиновник также сказал: “Мы уже несколько недель говорим о том, что у нас есть признаки того, что Россия может в любой момент использовать ложный предлог, чтобы оправдать вторжение в Украину. И этот предлог мог принимать самые разные формы. Это могла быть провокация на Донбассе. Это может быть претензия к деятельности НАТО. Это может быть заявление о вторжении на территорию России. И мы уже видели за последние несколько дней ряд ложных заявлений со стороны России, в том числе, как я уже упоминал, сообщения о безымянной могиле мирных жителей, предположительно убитых украинскими вооруженными силами...”.

Дополнение

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что незаконные вооруженные формирования при поддержке России сознательно увеличили количество провокаций на Донбассе накануне заседания Совета Безопасности ООН.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс считает, что сообщения о якобы “аномальной военной деятельности Украины на Донбассе” являются попыткой российского правительства сфабриковать предлоги для вторжения.