Адміністрація Байдена вважає, що РФ може використати зустріч РБ ООН як привід для вторгнення - CNN

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Адміністрація Байдена вважає, що Росія може спробувати використати сьогоднішнє засідання в Раді Безпеки ООН (РБ ООН) "як частину спроби створити привід для потенційного вторгнення" в Україну. Про це заявив високопоставлений чиновник адміністрації, додавши, що РФ поширила документ з неправдивими претензіями минулої ночі до країн в РБ ООН, передає УНН з посиланням на CNN.