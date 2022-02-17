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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Адміністрація Байдена вважає, що РФ може використати зустріч РБ ООН як привід для вторгнення - CNN

Адміністрація Байдена вважає, що РФ може використати зустріч РБ ООН як привід для вторгнення - CNN

Київ • УНН

 • 40585 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Адміністрація Байдена вважає, що Росія може спробувати використати сьогоднішнє засідання в Раді Безпеки ООН (РБ ООН) "як частину спроби створити привід для потенційного вторгнення" в Україну. Про це заявив високопоставлений чиновник адміністрації, додавши, що РФ поширила документ з неправдивими претензіями минулої ночі до країн в РБ ООН, передає УНН з посиланням на CNN.

Цитата

“Раніше на цьому тижні президент Путін без будь-яких фактичних підстав звинуватив Україну в скоєнні геноциду на сході України. А минулої ночі представництво Росії при ООН поширило серед членів Радбезу документ, який воно називає „спільним проектом Слідчого комітету РФ і новинного каналу RT“, в якому стверджується про вчинення військових злочинів під час збройного конфлікту на південному сході України. Кожне з цих тверджень є категорично неправдивим", - сказав чиновник.

Деталі

Чиновник очікує, що Росія повторить ці заяви на сьогоднішній зустрічі.

"Нам слід очікувати нових неправдивих повідомлень від російських державних ЗМІ в найближчі дні", — додав він.

Чиновник також сказав: "Ми вже кілька тижнів говоримо про те, що у нас є ознаки того, що Росія може в будь-який момент використовувати помилковий привід, щоб виправдати вторгнення в Україну. І цей привід міг приймати найрізноманітніші форми. Це могла бути провокація на Донбасі. Це може бути претензія до діяльності НАТО. Це може бути заява про вторгнення на територію Росії. І ми вже бачили за останні кілька днів низку неправдивих заяв з боку Росії, в тому числі, як я вже згадував, повідомлення про безіменну могилу мирних жителів, імовірно вбитих українськими збройними силами...”.

Доповнення

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що незаконні збройні формування за підтримки Росії свідомо збільшили кількість провокацій на Донбасі напередодні засідання Ради Безпеки ООН.

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс вважає, що повідомлення про нібито "аномальну військову діяльність України на Донбасі" є спробою російського уряду сфабрикувати приводи для вторгнення.

Українські Національні Новини

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