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Администрация Байдена планирует передать Украине более $6 млрд военной помощи до инаугурации Трампа

Администрация Байдена планирует передать Украине более $6 млрд военной помощи до инаугурации Трампа

Киев  •  УНН

20:28 • 2950 просмотра

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Администрация Байдена планирует срочно передать Украине остаток военной помощи на сумму более $6 млрд. Пентагон пытается реализовать все выделенные средства до возможного прихода Трампа, который может ограничить поддержку.

Администрация Джо Байдена готовится направить остаток более 6 миллиардов долларов на помощь Украине, пытаясь использовать эти средства до завершения президентского срока. Об этом сообщает Politico, передает УНН.

Детали

План предусматривает максимальную скорость передачи вооружения и снаряжения, поскольку с приходом к власти новоизбранного президента Дональда Трампа ожидается возможное сокращение объемов поддержки.

Срочный перевод помощи стал приоритетом из-за того, что новый президент, известный своей критикой значительных расходов на поддержку Украины, может приостановить или вовсе ограничить поток военной помощи. Однако осуществить поставки оперативно оказывается непросто: многие виды снаряжения, утвержденные для передачи, обычно поступают в течение нескольких месяцев после объявления пакета помощи. Это означает, что лишь часть оборудования может успеть прибыть в Украину.

Пентагон готов продолжать поддержку в рамках уже утвержденного бюджета, однако основное препятствие - ограниченность ресурсов, которые можно немедленно передать. Помощь сейчас состоит из двух компонентов: 4,3 миллиарда долларов на имеющуюся технику и 2,1 миллиарда на закупку вооружения у американских оборонных компаний. В сентябре Байден поручил военным обеспечить реализацию всех выделенных на Украину средств до завершения его срока.

Трамп набрал 279 голосов выборщиков из 270 необходимых для победы - прогноз6 ноября 2024, 11:15 • 17031 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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