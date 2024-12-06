Администрация Байдена обсуждает "превентивное помилование" тех, кого могут преследовать при Трампе - WP
Киев • УНН
Администрация Байдена обсуждает возможность превентивного помилования должностных лиц, которым может грозить преследование при президентстве Трампа. Среди потенциальных кандидатов - Энтони Фаучи, Марк Милли, Адам Шифф и Лиз Чейни.
В администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена обсуждают возможность "превентивного помилования" должностных лиц, которым может грозить преследование при президентстве избранного президентом США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Washington Post, передает УНН.
Детали
"Президент Джо Байден и его старшие сотрудники обсуждают, предоставить ли заблаговременное помилование деятелям, которые могут столкнуться с враждебностью новой администрации Трампа", - пишет издание.
В администрации Байдена обеспокоены тем, что избранный президент США Дональд Трамп и другие члены его команды угрожали преследовать своих политических противников.
В обсуждениях помилования, как указано, фигурировали имена Энтони Фаучи, ответственного за реагирование на COVID-19, бывшего председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли, назвавшего Трампа "фашистом", сенатора от Калифорнии Адама Шиффа, возглавлявшего расследование по первому импичменту Трампа, и бывшей республиканки и критика Трампа Лиз Чейни.
"Эти разговоры (о помиловании - ред.) произошли после того, как в воскресенье Байден объявил полное помилование своего сына Хантера Байдена, что вызвало негативную реакцию обеих партий, отчасти потому, что Байден ранее заявил, что не помилует своего сына. На этой неделе пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила журналистам, что ожидают новых помилований от Байдена до окончания срока его полномочий", - добавляет издание.
Напомним
Федеральный суд прекратил судебное разбирательство против Хантера Байдена после президентского помилования. Сын президента ранее был признан виновным в незаконном владении оружием и лжи об употреблении наркотиков.