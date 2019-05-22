АЧС снова поразила Киевскую область
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Специалисты ветеринарной медицины Украины зарегистрировали новый случай заболевания африканской чумой свиней (АЧС) в Киевской области. Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, передает УНН.
Заболевания зафиксировано 10 мая в личном сельском хозяйстве гражданина в селе Новый Корогод Бородянского района Киевской области. Диагноз АЧС был подтвержден лабораторными исследованиями.
"В очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС", - уточнили контролеры.
Напомним, как писал УНН, в Украине АЧС не утихает уже шестой год. В текущем году было зафиксировано уже 11 случаев болезни. В прошлом - 145.
Как следствие: растет количество импортируемой свинины, а на внутреннем рынке на свинину и сало - растут цены.
Как отметил политик Сергей Тригубенко, в отечественных магазинах свинина уже дороже, чем в ЕС.