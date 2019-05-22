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АЧС знову вразила Київську область

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КИЇВ. 22 травня. УНН. Фахівці ветеринарної медицини України зареєстрували новий випадок захворювання на африканську чуму свиней (АЧС) у Київській області. Про це повідомляє Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, передає УНН.

Захворювання зафіксоване 10 травня в особистому селянському господарстві громадянина в селі Новий Корогод Бородянського району Київської області. Діагноз АЧС було підтверджено лабораторними дослідженнями.

“В осередку захворювання проводяться заходи щодо локалізації та недопущення поширення збудника АЧС”, — уточнили контролери.

Нагадаємо, як писав УНН, в Україні АЧС не вщухає вже шостий рік. У поточному році було зафіксовано вже 11 випадків хвороби. У минулому - 145.

Як наслідок: зростає кількість імпортованої свинини, а на внутрішньому ринку на свинину і сало - ростуть ціни.

Як зазначив політик Сергій Тригубенко, у вітчизняних магазинах свинина вже дорожче, ніж у ЄС.

Українські Національні Новини

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