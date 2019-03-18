АЧС во Вьетнаме: не исключено заражение через украинские продукты

Он напомнил, что 19 февраля этого года Вьетнам впервые сообщил о регистрации вируса АЧС у свиней на территории страны. Меньше чем за месяц количество зарегистрированных случаев дошло почти до сотни, добавил Бабенко.

"Здесь стоит вспомнить, что в 2018 году Вьетнам стал шестым по объемам производства свинины производителем в мире - 2800000 т в убойном весе в год. Во Вьетнаме также популярные свиньи субпродукты, которые по выгодным ценам приобретаются в Украине. Половина украинского экспорта субпродуктов из свинины, по данным ассоциации "Свинари Украины", идет именно во Вьетнам", - рассказал он.

АЧС во Вьетнаме теперь распространяется в частном секторе, продолжил Бабенко.

"Можно предположить, что вирус может распространяться через остатки пищи, в которых он присутствует и которые скармливают свиньям. Эти продукты могли быть завезены из Украины", - написал он.

Напомним, как писал УНН, из-за АЧС, за последние пять лет, в Украине существенно сократилось поголовье крупного рогатого скота (КРС) и свиней.

Также болезнь спровоцировала значительный рост показателей импорта иностранной свинины в Украину и ощутимое ее подорожание на украинском рынке.

По словам депутата Сергея Тригубенко, мы платим за свинину и сало уже дороже, чем потребители в других странах ЕС.



Добавим, что в прошлом году в Украине было зафиксировано 145 вспышек АЧС, в этом - уже более 10.