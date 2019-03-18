АЧС у В'єтнамі: не виключено зараження через українські продукти

Він нагадав, що 19 лютого цього року В’єтнам вперше повідомив про реєстрацію вірусу АЧС у свиней на території країни. Менше ніж за місяць кількість зареєстрованих випадків дійшла майже до сотні, додав Бабенко.

"Тут варто згадати, що у 2018 році В’єтнам став шостим за обсягами виробництва свинини виробником у світі – 2,8 млн т у забійній вазі на рік. У В’єтнамі також популярні свині субпродукти, які за вигідними цінами купуються в Україні. Половина українського експорту субпродуктів із свинини, за даними асоціації "Свинарі України", йде саме у В’єтнам", - розповів він.

АЧС у В'єтнамі тепер поширюється у приватному секторі, продовжив Бабенко.

"Можна припустити, що вірус може розповсюджуватися через залишки їжі, в яких він присутній і які згодовуються свиням. Ці продукти могли бути завезені з України", - написав він.

Нагадаємо, як писав УНН, через АЧС, за останні п'ять років, в Україні суттєво скоротилося поголів'я великої рогатої худоби (ВРХ) та свиней.

Також хвороба спровокувала значний ріст показників імпорту іноземної свинини в Україну та відчутне її подорожчання на українському ринку.

За словами депутат Сергія Тригубенка, ми платимо за свинину та сало вже дорожче, аніж споживачі у сусідніх країнах ЄС.



Додамо, що минулого року в Україні було зафіксовано 145 спалахів АЧС, цього року - вже понад 10.