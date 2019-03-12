АЧС "косить" поголів'я свиней в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. За останні п'ять років в Україні суттєво скоротилося поголів'я великої рогатої худоби (ВРХ) та свиней. Про це свідчать дані аналітиків Офісу ефективного регулювання (BRDO), передає УНН.
У порівнянні із 2014 роком спад поголів'я ВРХ становив 19%, поголів'я свиней - 21%.
"Це значно зменшило виробництво м'яса в забійній вазі по ВРХ на 15%, свинина - 2%", - йдеться у повідомленні.
За даними аналітиків, одна із причин скорочення поголів'я свиней - поширення АЧС.
"Тому ринок за останні роки переформатовується в промислове виробництво, де використовуються сучасні технології виробництва, засоби біобезпеки", - йдеться у повідомленні.
Станом на сьогодні сільськогосподарські підприємства країни тримають 54% свиней, господарства населення - 46%.
Нагадаємо, Асоціація тваринників України (АТУ) закликала уряд зменшити податкове навантаження на фермерів на час епідемії АЧС шляхом зниження або тимчасового скасування податків.
У податковому комітеті ВРУ заявили про готовість підтримати вимоги тваринників.
Нардеп Сергій Тригубенко, свою чергою, заявив про особисту підтримку озвученої ініціативи та закликав КМУ почути проблеми українського свинарства.