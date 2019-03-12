АЧС "косит" поголовье свиней в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. За последние пять лет в Украине существенно сократилось поголовье крупного рогатого скота (КРС) и свиней. Об этом свидетельствуют данные аналитиков Офиса эффективного регулирования (BRDO), передает УНН.
По сравнению с 2014 годом спад поголовья КРС составил 19%, поголовье свиней - 21%.
"Это значительно уменьшило производство мяса в убойном весе по КРС на 15%, свинина - 2%", - говорится в сообщении.
По данным аналитиков, одна из причин сокращения поголовья свиней - распространение АЧС.
"Поэтому рынок за последние годы переформатируется в промышленное производство, где используются современные технологии производства, средства биобезопасности", - говорится в сообщении.
На сегодня сельскохозяйственные предприятия страны держат 54% свиней, хозяйства населения - 46%.
Напомним, Ассоциация животноводов Украины (АЖУ) призвала правительство снизить налоговую нагрузку на фермеров на время эпидемии АЧС путем снижения или временной отмены налогов.
В налоговом комитете ВРУ заявили о готовности поддержать требования животноводов.
Нардеп Сергей Тригубенко, в свою очередь, заявил о личной поддержке озвученной инициативы и призвал КМУ услышать проблемы украинского свиноводства.