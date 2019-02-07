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АЧС: Дания начала строительство забора на границе с Германией

АЧС: Дания начала строительство забора на границе с Германией

Киев  •  УНН

 • 9597 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Правительство Дании строит забор на границе с Германией с целью защиты дикого и домашнего поголовья свиней от угрозы распространения АЧС. Об этом сообщает DW, передает УНН.

Сооружение защитного ограждения началось в конце января. Предполагается, что забор на полметра будет вкопан в землю, чтобы дикие животные не смогли рыть под ним землю.

Работы по сооружению защитного забора планируется завершить до конца этого года. Сводная ограда будет длиной 70 километров и высотой 1,5 метра, будет не менее 20 пунктов пропуска на транспортных путях, соединяющих обе страны.

Сообщается, что для Дании свиноводство является очень важной отраслью животноводства. По официальным данным, с 2016 года страна экспортировала свиней и свинины на сумму более 4 миллиардов евро.

"Поэтому правительство в Копенгагене планирует во что бы то ни стало защитить местных свиней, в том числе и диких, от смертельной для этих животных болезни", - пишет издание.

Напомним, о намерениях начать строительство забора Дания заявила в августе прошлого года.

Аналогичный путь борьбы с АЧС выбрали также Франция и Польша. Последняя впоследствии отказалась от забора из-за нехватки средств на проект.

Отметим, что в Украине АЧС не идет на спад уже несколько лет подряд.

Как следствие, сегодня сало и свинина в отечественных магазинах стоят дороже, чем в странах ЕС.

"... несостоятельность контролирующих органов выполнять свои обязанности и эффективно противодействовать АЧС привела не только к значительным убыткам украинских фермеров - свиноводов (они до сих пор не получили от государства более 27 млн грн компенсаций), но и к ухудшению качества жизни каждого украинца, которому, в буквальном смысле этого слова, дешевле попробовать свинину за рубежом", - отметил по этому поводу депутат Сергей Тригубенко.

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