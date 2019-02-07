АЧС: Данія розпочала будівництво паркану на кордоні з Німеччиною
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Уряд Данії будує паркан на кордоні з Німеччиною з метою захисту дикого та свійського поголів'я свиней від загрози поширення АЧС. Про це повідомляє DW, передає УНН.
Спорудження захисної огорожі розпочалося наприкінці січня. Передбачається, що паркан на півметра буде вкопано в землю, щоб дикі тварини не змогли рити під ним землю.
Роботи зі спорудження захисного паркану планується завершити до кінця цього року. Зведена огорожа буде завдовжки 70 кілометрів і висотою 1,5 метри, матиме не менше 20 пунктів пропуску на транспортних шляхах, що сполучають обидві країни.
Повідомляється, що для Данії свинарство є дуже важливою галуззю тваринництва. За офіційними даними, з 2016 року країна експортувала свиней та свинини на суму понад 4 мільярди євро.
"Тож уряд у Копенгагені планує будь-що захистити місцевих свиней, у тому числі й диких, від смертельної для цих тварин хвороби", - пише видання.
Нагадаємо, про наміри почати будівництво паркану Данія заявила у серпні минулого року.
Аналогічний шлях боротьби з АЧС обрали також Франція, та Польща. Остання згодом відмовилася від паркану через брак коштів на проект.
Зауважимо, що в Україні АЧС не йде на спад вже декілька років поспіль.
Як наслідок, сьогодні сало та свинина у вітчизняних магазинах коштують дорожче, аніж у країнах ЄС.
"...неспроможність контролюючих органів належно виконувати свої обов'язки та ефективно протидіяти АЧС призвела не лише до значних збитків українських фермерів - свинарів (вони досі не отримали від держави понад 27 млн грн компенсацій), але й до погіршення якості життя кожного українця, якому, у буквальному сенсі цього слова, дешевше скуштувати свинину за кордоном", - зазначив з цього приводу депутат Сергій Тригубенко.