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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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АЧС: Данія схвалила будівництво паркану на кордоні з Німеччиною

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Данія остаточно схвалила будівництво огорожі вздовж кордону з Німеччиною, щоб запобігти поширенню африканської чуми свиней (АЧС). Про це повідомляє DW, передає УНН.

АЧС: Данія схвалила будівництво паркану на кордоні з Німеччиною

Проект був схвалений міністерством охорони навколишнього середовища Данії. Вартість проекту - 11 млн євро, довжина паркану - 68 кілометрів, висота - 1,5 метра.

Будівництво планують завершити до кінця 2019 року.

На датську ініціативу відреагували в Німеччині. Німці стверджують, що будівництво паркану - це марна трата грошей.

"Це не спрацює проти проблеми, якої не існує", - заявляють жителі країни.

Нагадаємо, раніше рятуватися від АЧС парканом планували і в Польщі. Огорожу хотіли побудувати на кордоні з Україною, однак не знайшли для реалізації цього проекту фінансових можливостей.

Відзначимо, що в Україні цього року вже зафіксовано близько сотні спалахів АЧС. Випадки зараження не обійшли стороною жодну з областей.

Збитки українських фермерів від поширення хвороби обчислюються мільйонами. Але, влада, як упевнені експерти, продовжує діяти.

На думку політика Сергія Тригубенка, боротися з АЧС нашій країні заважають кілька факторів: нескінченний процес реформування Держпродспоживслужби, відсутність профільного міністра (агрополітики) і відсутність компетентних кадрів.

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