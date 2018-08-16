АЧС: Данія схвалила будівництво паркану на кордоні з Німеччиною
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Данія остаточно схвалила будівництво огорожі вздовж кордону з Німеччиною, щоб запобігти поширенню африканської чуми свиней (АЧС). Про це повідомляє DW, передає УНН.
Проект був схвалений міністерством охорони навколишнього середовища Данії. Вартість проекту - 11 млн євро, довжина паркану - 68 кілометрів, висота - 1,5 метра.
Будівництво планують завершити до кінця 2019 року.
На датську ініціативу відреагували в Німеччині. Німці стверджують, що будівництво паркану - це марна трата грошей.
"Це не спрацює проти проблеми, якої не існує", - заявляють жителі країни.
Нагадаємо, раніше рятуватися від АЧС парканом планували і в Польщі. Огорожу хотіли побудувати на кордоні з Україною, однак не знайшли для реалізації цього проекту фінансових можливостей.
Відзначимо, що в Україні цього року вже зафіксовано близько сотні спалахів АЧС. Випадки зараження не обійшли стороною жодну з областей.
Збитки українських фермерів від поширення хвороби обчислюються мільйонами. Але, влада, як упевнені експерти, продовжує діяти.
На думку політика Сергія Тригубенка, боротися з АЧС нашій країні заважають кілька факторів: нескінченний процес реформування Держпродспоживслужби, відсутність профільного міністра (агрополітики) і відсутність компетентних кадрів.