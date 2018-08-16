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АЧС: Дания одобрила строительство забора на границе с Германией

Киев • УНН

 • 8463 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Дания окончательно одобрила строительство ограждения вдоль границы с Германией, чтобы предотвратить распространение африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает DW, передает УНН.

АЧС: Дания одобрила строительство забора на границе с Германией

Проект был одобрен министерством охраны окружающей среды Дании. Стоимость проекта — 11 млн евро, длина забора — 68 километров, высота — 1,5 метра.

Строительство планируют завершить к концу 2019 года.

На датскую инициативу отреагировали в Германии. Немцы утверждают, что строительство забора — это пустая трата денег.

“Это не сработает против проблемы, которой не существует”, — заявляют жители страны.

Напомним, ранее спасаться от АЧС забором планировали и в Польше. Ограждение хотели построить на границе с Украиной, однако не нашли для реализации этого проекта финансовых возможностей.

Отметим, что в Украине в этом году уже зафиксировано около сотни вспышек АЧС. Случаи заражения не обошли стороной ни одну из областей.

Убытки украинских фермеров от распространения болезни исчисляются миллионами. Но, власть, как уверены эксперты, продолжает бездействовать.

По мнению политика Сергея Тригубенко, бороться с АЧС нашей стране мешают несколько факторов: нескончаемый процесс реформирования Госпродпотребслужбы, отсутствие профильного министра (агрополитики) и отсутствие компетентных кадров.

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