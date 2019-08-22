АЧС: болгарским фермерам выплатят денежные компенсации
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Болгарские фермеры, которым пришлось отбраковать свиней из-за африканской чумы свиней (АЧС), получат 300 левов (около 150 евро) компенсации. Об этом сообщает sofiaglobe.com, передает УНН.
Выплаты начнутся с 1 сентября. По 300 левов получит каждая ферма, где были отбракованы животные.
"Претендовать на компенсацию могут фермы, где была зарегистрирована АЧС, а также фермы, расположены в радиусе 20 км от вспышки заболевания", - говорится в сообщении.
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Публиковать списки ферм, претендующих на денежные выплаты, будут мэры болгарских городов.
Тем временем в Украине продолжают фиксировать новые вспышки АЧС. В прошлом году контролеры заявили о 145 случаях болезни, выявленных в разных регионах страны, в этом году их уже почти 40.
Эпидемия наносит колоссальные убытки украинским свиноводам.
При этом, по данным "Центра повышения эффективности в животноводстве", за семь лет владельцы хозяйств получили менее 1% от положенных денежных компенсаций.
Такое положение дел может привести к полному уничтожению свиноводства в Украине, считают в Ассоциации животноводов Украины.
С целью минимизации убытков фермеров от АЧС животноводы требуют от КМУ снизить или временно отменить налоги для свиноводов.
А политик Сергей Тригубенко считает необходимым возобновление практики страхования от АЧС в Украине.