АЧС: болгарським фермерам виплатять грошові компенсації
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Болгарські фермери, яким довелося відбракувати свиней через африканську чуму свиней (АЧС), отримають 300 левів (близько 150 євро) компенсації. Про це повідомляє sofiaglobe.com, передає УНН.
Виплати почнуться з 1 вересня. По 300 левів отримає кожна ферма, де були відбраковані тварини.
"Претендувати на компенсацію можуть ферми, де була зареєстрована АЧС, а також ферми, розташовані в радіусі 20 км від спалаху захворювання", - йдеться в повідомленні.
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Опублікувати списки ферм, які претендують на грошові виплати, будуть мери болгарських міст.
Тим часом в Україні продовжують фіксувати нові спалахи АЧС. Минулого року контролери заявили про 145 випадках хвороби, виявлених у різних регіонах країни, цього року їх уже майже 40.
Епідемія завдає колосальних збитків українським свинарям.
При цьому, за даними "Центру підвищення ефективності в тваринництві", за сім років власники господарств отримали менше 1% від належних грошових компенсацій.
Такий стан справ може призвести до повного знищення свинарства в Україні, вважають в Асоціації тваринників України.
З метою мінімізації збитків фермерів від АЧС тваринники вимагають від КМУ знизити або тимчасово скасувати податки для свинарів.
А політик Сергій Тригубенко вважає за необхідне відновлення практики страхування від АЧС в Україні.