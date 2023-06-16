Абсурдная история: предприниматель о соотношении числа плательщиков НДС и налоговиков

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«Число официально зарегистрированных плательщиков НДС в стране снизилось ниже 80 тысяч. Это официальная статистика. В то же время, во всех органах налоговой сейчас администрированием НДС занято около 85 тысяч человек. Выходит, что мы уже подошли к идеальному клиентскому сервису. У нас по сути на одного налогоплательщика есть один сопроводительный офицер по налоговой, но ведь это абсурдная история», - рассказал Шестопалов.

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Предприниматель в сфере агрифуд, совладелец и CEO «HD-group» и «GFSGROUP» Борис Шестопалов заявил, что создается впечатление, что уже 6-8 месяцев ряд силовых организаций живут с бизнесом в разных странах.

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Гендиректору общества, которое является владельцем одного из крупнейших ТРЦ Киева, сообщено о подозрении в уклонении от уплаты более 145 млн грн налогов, сообщили в Офисе Генерального прокурора.