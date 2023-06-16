Абсурдна історія: підприємець про співвідношення кількості платників ПДВ та податківців
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. В Україні кількість офіційно зареєстрованих платників ПДВ знизилася нижче 80 тисяч. Водночас, у всіх органах податкової зараз адмініструванням ПДВ зайнято близько 85 тисяч осіб. Про це сказав підприємець у сфері агріфуд, співвласник і CEO «HD-group» і «GFSGROUP» Борис Шестопалов в інтерв'ю Forbes Україна, передає УНН.
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«Кількість офіційно зареєстрованих платників ПДВ у країні знизилася нижче 80 тисяч. Це офіційна статистика. Водночас у всіх органах податкової зараз адмініструванням ПДВ зайнято близько 85 тисяч осіб. Виходить, що ми вже підійшли до ідеального клієнтського сервісу. У нас, по суті, на одного платника податків є один супровідний офіцер з податкової, але ж це абсурдна історія», - розповів Шестопалов.
Доповнення
Підприємець у сфері агріфуд, співвласник і CEO «HD-group» і «GFSGROUP» Борис Шестопалов заявив, що складається враження, що вже 6-8 місяців низка силових організацій живуть із бізнесом у різних країнах.
Додамо
Гендиректору товариства, яке є власником одного з найбільших ТРЦ Києва, повідомлено про підозру в ухиленні від сплати понад 145 млн грн податків, повідомили в Офісі Генерального прокурора.