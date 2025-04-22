AB InBev Efes Ukraine приняла участие в Business Wisdom Summit 2025
Киев • УНН
Финансовый директор AB InBev Efes Ukraine приняла участие в Business Wisdom Summit 2025. Обсуждались вопросы взаимодействия с финсектором, управления рисками и устойчивость корпоративного сектора.
11 апреля в Киеве, в отеле InterContinental, состоялся Business Wisdom Summit 2025 — ежегодное масштабное событие, которое объединило украинское бизнес-сообщество для обсуждения актуальных экономических вызовов и возможностей развития в условиях нестабильности.
Саммит собрал более 600 участников и 40 ведущих украинских и международных спикеров.
Одной из участниц мероприятия стала Юлия Пономаренко, финансовый директор AB InBev Efes Ukraine, которая присоединилась к финансовой панели на тему рисков во времена неопределенности.
Во время дискуссии обсуждались ключевые вопросы взаимодействия бизнеса с финансовым сектором, управления рисками, доступности финансовых ресурсов для компаний, а также устойчивость корпоративного сектора в условиях войны и глобальной нестабильности.
Особое внимание уделили тому, как компании адаптируются к новой экономической реальности и обеспечивают непрерывность деятельности в кризисных обстоятельствах.
Также напомним, что Юлия Пономаренко вошла в рейтинг ТОП-30 CFO Украины, сформированного онлайн-медиа Delo.ua. Этот рейтинг отмечает наиболее эффективных финансовых директоров, которые демонстрируют высокие результаты управления финансами в условиях постоянных вызовов.
Вместе строим сильное будущее!