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AB InBev Efes Ukraine приняла участие в Business Wisdom Summit 2025

Киев • УНН

 • 84 просмотра

Финансовый директор AB InBev Efes Ukraine приняла участие в Business Wisdom Summit 2025. Обсуждались вопросы взаимодействия с финсектором, управления рисками и устойчивость корпоративного сектора.

AB InBev Efes Ukraine приняла участие в Business Wisdom Summit 2025

11 апреля в Киеве, в отеле InterContinental, состоялся Business Wisdom Summit 2025 — ежегодное масштабное событие, которое объединило украинское бизнес-сообщество для обсуждения актуальных экономических вызовов и возможностей развития в условиях нестабильности.

Саммит собрал более 600 участников и 40 ведущих украинских и международных спикеров.

Одной из участниц мероприятия стала Юлия Пономаренко, финансовый директор AB InBev Efes Ukraine, которая присоединилась к финансовой панели на тему рисков во времена неопределенности.

Во время дискуссии обсуждались ключевые вопросы взаимодействия бизнеса с финансовым сектором, управления рисками, доступности финансовых ресурсов для компаний, а также устойчивость корпоративного сектора в условиях войны и глобальной нестабильности.

Особое внимание уделили тому, как компании адаптируются к новой экономической реальности и обеспечивают непрерывность деятельности в кризисных обстоятельствах.

Также напомним, что Юлия Пономаренко вошла в рейтинг ТОП-30 CFO Украины, сформированного онлайн-медиа Delo.ua. Этот рейтинг отмечает наиболее эффективных финансовых директоров, которые демонстрируют высокие результаты управления финансами в условиях постоянных вызовов.

Вместе строим сильное будущее!

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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