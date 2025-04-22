AB InBev Efes Ukraine взяла участь у Business Wisdom Summit 2025
Київ • УНН
Фінансова директорка AB InBev Efes Ukraine взяла участь у Business Wisdom Summit 2025. Обговорювали питання взаємодії з фінсектором, управління ризиками та стійкість корпоративного сектору.
11 квітня у Києві, в готелі InterContinental, відбувся Business Wisdom Summit 2025 — щорічна масштабна подія, яка об’єднала українську бізнес-спільноту для обговорення актуальних економічних викликів та можливостей розвитку в умовах нестабільності.
Саміт зібрав понад 600 учасників та 40 провідних українських і міжнародних спікерів.
Однією з учасниць заходу стала Юлія Пономаренко, фінансова директорка AB InBev Efes Ukraine, яка долучилася до фінансової панелі на тему ризиків у часи невизначеності.
Під час дискусії обговорювалися ключові питання взаємодії бізнесу з фінансовим сектором, управління ризиками, доступності фінансових ресурсів для компаній, а також стійкість корпоративного сектору в умовах війни та глобальної нестабільності.
Особливу увагу приділили тому, як компанії адаптуються до нової економічної реальності та забезпечують безперервність діяльності у кризових обставинах.
Також нагадаємо, що Юлія Пономаренко увійшла до рейтингу ТОП-30 CFO України, сформованого онлайн-медіа Delo.ua. Цей рейтинг відзначає найбільш ефективних фінансових директорів, які демонструють високі результати управління фінансами в умовах постійних викликів.
Разом будуємо сильне майбутнє!