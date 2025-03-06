AB InBev Efes Украина запускает безалкогольную новинку с немецким характером – Löwenbräu Original ALKOHOLFREI 0
Киев • УНН
AB InBev Efes Украина представляет безалкогольный лагер Löwenbräu Original ALKOHOLFREI 0. Новинка имеет легкое пивное тело, мягкий солодовый вкус с хмелевой горечью и цветочно-травяными нотками.
AB InBev Efes Ukraine расширяет портфель безалкогольного пива и добавляет лагер Löwenbräu Original ALKOHOLFREI 0.
Безалкогольная версия Löwenbräu имеет легкое пивное тело со светло-соломенным цветом, отличается чистым и мягким солодовым вкусом, который раскрывается благородной умеренной хмелевой горечью с сбалансированным несколько сладковатым послевкусием. В ароматическом букете можно почувствовать цветочно-травяные оттенки хмеля. Этот безалкогольный лагер запомнится своей свежестью и отличной питкостью, которая сочетается с яркой и в то же время кремовой карбонизацией.
Löwenbräu Original ALKOHOLFREI 0 лучше всего будет вкусить охлажденным до 5-7°C в сочетании с традиционными баварскими блюдами, такими как сосиски, картофельные кнедли или брецели.
Немецкий бренд Löwenbräu известен многовековой историей и своей преданностью традициям пивоварения. Величественный лев, который является символом силы и непревзойденного качества, и узнаваемый светло-голубой цвет символизируют неразрывные связи с немецким наследием бренда, которое передается из поколения в поколение.
Безалкогольная версия Löwenbräu предлагает более широкий выбор для потребителей, которые ценят хмелевую горечь во вкусе и высокое качество напитка. Этот безалкогольный сорт пива может стать отличным освежающим напитком, который имеет низкую калорийность.