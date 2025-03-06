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AB InBev Efes Ukraine запускає безалкогольну новинку з німецьким характером – Löwenbräu Original ALKOHOLFREI 0

Київ • УНН

 • 35101 перегляди

AB InBev Efes Ukraine представляє безалкогольний лагер Löwenbräu Original ALKOHOLFREI 0. Новинка має легке пивне тіло, м'який солодовий смак з хмельовою гірчинкою та квітково-трав'яними нотками.

AB InBev Efes Ukraine запускає безалкогольну новинку з німецьким характером – Löwenbräu Original ALKOHOLFREI 0

AB InBev Efes Ukraine розширює портфоліо безалкогольного пива та додає лагер Löwenbräu Original ALKOHOLFREI 0.

Безалкогольна версія Löwenbräu має легке пивне тіло зі світло-солом’яними кольором, відрізняється чистим та м’яким солодовим смаком, який розкривається благородною помірною хмельовою гірчинкою зі збалансованим дещо солодкуватим післясмаком. В ароматичному букеті можна відчути квітково-трав’яні відтінки хмелю. Цей безалкогольний лагер запам’ятається своєю свіжістю та чудовою питкістю, яка поєднується з яскравою і водночас кремовою карбонізацією.

Löwenbräu Original ALKOHOLFREI 0 найкраще смакуватиме охолодженим до 5-7°C у поєднанні з традиційними баварськими стравами, як от сосиски, картопляні кнедлі чи брецелі.

Німецький бренд Löwenbräu відомий багатовіковою історією та своєю відданістю традиціям пивоваріння. Величний лев, який є ознакою сили і неперевершеної якості, та впізнаваний світло-блакитний колір символізують нерозривні зв’язки з німецькою спадщиною бренду, яка передається з покоління в покоління.

Безалкогольна версія Löwenbräu пропонує ширший вибір для споживачів, які цінують хмельову гірчинку в смаку та високу якість напою. Цей безалкогольний сорт пива може стати чудовим освіжаючим напоєм, який має низьку калорійність.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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