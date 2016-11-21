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А.Тимощук завершил выступления в составе ФК "Кайрат"

Киев • УНН

 • 9355 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Полузащитник Анатолий Тимощук завершил выступления за казахский "Кайрат" по итогам окончания трудового соглашения футболиста с клубом, передает УНН со ссылкой на сайт "Кайрата".

А.Тимощук завершил выступления в составе ФК "Кайрат"

"Украинский полузащитник перешел в" Кайрат "в 2015 году. За это время Анатолий стал по-настоящему своим как в команде, так и для болельщиков. В каждой игре опорник выделялся своим профессионализмом и запредельной самоотдачей. За полтора сезона в " Кайрат " А. Тимощук провел около 50 матчей и завоевал Кубок и Суперкубок Казахстана ", - говорится в сообщении на сайте команды.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне «Кайрат» финишировал 2-м в чемпионате Казахстана, уступив лишь 2 очка "Астане".

Напомним, что 37-летний футболист трижды становился чемпионом Украины в составе "Шахтера", дважды победил в чемпионате Германии за "Баварию" и два раза выигрывал главный турнир России за "Зенит". Всего на счету футболиста 21 выигранный трофей в клубной карьере.

Напомним, А.Тимощук заявил о завершении карьеры в сборной Украины

Как сообщал УНН, А.Тимощук вошел в топ-12 игроков по количеству проведенных матчей европейских сборных.

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