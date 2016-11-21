А.Тимощук завершив виступи у складі ФК "Кайрат"

"Український півзахисник перейшов в "Кайрат" в 2015 році. За цей час Анатолій став по-справжньому своїм як в команді, так і для вболівальників. У кожній грі опорник виділявся своїм професіоналізмом і позамежною самовіддачею. За півтора сезони в "Кайрат" А.Тимощук провів близько 50 матчів і завоював Кубок і Суперкубок Казахстану", - сказано в повідомленні на сайті команди.

Варто відзначити, що у нинішньому сезоні "Кайрат" фінішував 2-м в чемпіонаті Казахстану, поступившись лише 2 очками "Астані".

Нагадаємо, що 37-річний футболіст тричі ставав чемпіоном України в складі "Шахтаря", двічі тріумфував в чемпіонаті Німеччини за "Баварію" та два рази вигравав головний турнір Росії за "Зеніт". Загалом на рахунку футболіста 21 виграний трофей у клубній кар’єрі.

Нагадаємо, А.Тимощук заявив про завершення кар'єри у збірній України

Як повідомляв УНН, А.Тимощук увійшов до топ-12 гравців по кількості проведених поєдинків за європейські збірні.