А.Сытник: на счета пострадавших госкомпаний возвращено более 100 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Благодаря деятельности Национального антикоррупционного бюро впервые в Украине на счета пострадавших государственных компаний было возвращено более 100 000 000 гривен. Об этом во время встречи с представителями дипломатического корпуса рассказал директор Бюро Артем Сытник, передает УНН.
Во время встречи с представителями дипломатического корпуса А.Сытник отметил, что благодаря деятельности Бюро, на счета пострадавших государственных компаний было возвращено более 100 млн грн.
Однако, по словам А.Сытника, сегодня 200 детективов НАБУ расследуют более 215 уголовных производств, а 36 дел ожидают рассмотрения в судах. При этом, глава НАБУ отметил, что служители Фемиды не спешат выносить приговоры.
"Еще весной Бюро направило в суд производство в отношении сотрудника прокуратуры, который за взятку пытался попасть на работу в НАБУ. Однако, полгода спустя приговора в этом несложном деле еще нет", - добавил А.Ситнык.
Напомним, НАБУ будет проверять кандидатов в Верховный Суд Украины.