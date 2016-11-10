А.Ситник: на рахунки постраждалих держкомпаній повернуто понад 100 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Завдяки діяльності Національного антикорупційного бюро вперше в Україні на рахунки постраждалих державних компаній було повернуто понад 100 мільйонів гривень. Про це під час зустрічі з представниками дипломатичного корпусу розповів директор Бюро Артем Ситник, передає УНН.
Під час зустрічі з представниками дипломатичного корпусу А.Ситник зазначив, що завдяки діяльності Бюро, на рахунки постраждалих державних компаній було повернуто понад 100 млн грн.
Водночас, за словами А.Ситника, сьогодні 200 детективів НАБУ розслідують понад 215 кримінальних проваджень, а 36 справ очікують розгляду в судах. При цьому, очільник НАБУ зазначив, що служителі Феміди не поспішають виносити вироки.
“Ще навесні Бюро скерувало до суду провадження щодо співробітника прокуратури, який за хабар намагався потрапити на роботу в НАБУ. Однак, півроку потому вироку у цій нескладній справі ще немає”, — додав А.Ситник.
Нагадаємо, НАБУ перевірятиме кандидатів до Верховного Суду України.