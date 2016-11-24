А.Парубий: Украина надеется на принятие решения о "безвизе" еще в этом году

"Украинский парламент обратился в Европейский парламент с просьбой не оттягивать принятие этого решения (принятие безвизового режима для Украины - ред.)", - отметил А.Парубий.

Также он добавил, что все условия украинским государством и властью выполнены.

"Мы надеемся, что и Европейский парламент, и ЕС выполнят тоже свои обязательства. Я не могу твердо говорить о дате и о времени, но я надеюсь, что решение будет принято в ближайший период, еще и в этом году, о безвизовом режиме" , - отметил А.Парубий.