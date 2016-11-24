А.Парубий: Украина надеется на принятие решения о "безвизе" еще в этом году
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий рассказал, что украинская сторона выполнила все условия Европейского Союза по безвизовому режиму и просит не оттягивать принятие этого решения. Об этом он сказал в эфире "112 Украина", передает УНН.
"Украинский парламент обратился в Европейский парламент с просьбой не оттягивать принятие этого решения (принятие безвизового режима для Украины - ред.)", - отметил А.Парубий.
Также он добавил, что все условия украинским государством и властью выполнены.
"Мы надеемся, что и Европейский парламент, и ЕС выполнят тоже свои обязательства. Я не могу твердо говорить о дате и о времени, но я надеюсь, что решение будет принято в ближайший период, еще и в этом году, о безвизовом режиме" , - отметил А.Парубий.