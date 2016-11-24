А.Парубій: Україна сподівається на ухвалення рішення про "безвіз" ще цього року
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій розповів, що українська сторона виконала всі умови Європейського Союзу щодо безвізового режиму і просить не відтягувати прийняття цього рішення. Про це він сказав в ефірі "112 України", передає УНН.
"Український парламент звернувся до Європейського парламенту з проханням не відтягувати прийняття цього рішення (прийняття безвізового режиму для України – ред.)", - зазначив А.Парубій.
Також він додав, що всі умови українська держава і влада виконала.
"Ми сподіваємось, що і Європейський парламент, і ЄС виконає теж свої зобов’язання. Я не можу твердо говорити про дату і про час, але я сподіваюсь, що рішення буде прийнято в найближчий період, ще й цього року, про безвізовий режим", - наголосив А.Парубій.