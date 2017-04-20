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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 12429 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 72888 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 137131 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 109957 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112046 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109576 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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А.Парубий прокомментировал рассмотрение в суде ООН иска Украины против РФ

А.Парубий прокомментировал рассмотрение в суде ООН иска Украины против РФ

Киев  •  УНН

 • 14045 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Принятие на рассмотрение Международным судом ООН иска Украины против России является очень позитивным и важным для страны решением. Об этом председатель ВР Андрей Парубий сказал во время совместного брифинга с участием бывшего председателя комитета Европарламента по иностранным делам Элмар Брок и координатора программы ЕП по повышению институциональной способности парламента Пэта Кокса, передает УНН.

"По поводу вчерашнего решения, я считаю важным, что суд принял к рассмотрению вопрос Украины и российской агрессии и считаю сам факт, что суд взялся за рассмотрение, положительным для Украины. Считаю положительным решение по поводу признания того, что осуществляется давление на нацменьшинства в Крыму и считаю, что на этом пути мы должны сосредоточиться, чтобы обеспечить достаточной доказательной базой и последующие обвинения, которые Украина выдвигает против РФ, против Путина, но сам факт, что этот путь начатый, убежден, является важным и позитивным для Украины", - сказал он.

Также А.Парубий отметил, что Украина должна собрать достаточно доказательств финансирования Россией незаконных вооруженных формирований.

Напомним, МИД Украины назвал промежуточное решение суда ООН положительным.

Как сообщал УНН, 19 апреля Международный суд ООН не увидел условий, необходимых для определения временных мер в отношении прав, нарушаются в Украине на основе Конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Также Международный суд ООН определил, что Россия должна воздержаться от ограничений в отношении Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечить доступность образования в Крыму на украинском языке.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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