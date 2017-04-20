А.Парубий прокомментировал рассмотрение в суде ООН иска Украины против РФ

"По поводу вчерашнего решения, я считаю важным, что суд принял к рассмотрению вопрос Украины и российской агрессии и считаю сам факт, что суд взялся за рассмотрение, положительным для Украины. Считаю положительным решение по поводу признания того, что осуществляется давление на нацменьшинства в Крыму и считаю, что на этом пути мы должны сосредоточиться, чтобы обеспечить достаточной доказательной базой и последующие обвинения, которые Украина выдвигает против РФ, против Путина, но сам факт, что этот путь начатый, убежден, является важным и позитивным для Украины", - сказал он.

Также А.Парубий отметил, что Украина должна собрать достаточно доказательств финансирования Россией незаконных вооруженных формирований.

Напомним, МИД Украины назвал промежуточное решение суда ООН положительным.

Как сообщал УНН, 19 апреля Международный суд ООН не увидел условий, необходимых для определения временных мер в отношении прав, нарушаются в Украине на основе Конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Также Международный суд ООН определил, что Россия должна воздержаться от ограничений в отношении Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечить доступность образования в Крыму на украинском языке.