А.Парубій прокоментував розгляд у суді ООН позову України проти РФ

"З приводу вчорашнього рішення, я вважаю важливим, що суд взяв до розгляду питання України і російської агресії і вважаю сам факт, що суд взявся за розгляд, позитивним для України. Вважаю позитивним рішенням з приводу визнання того, що здійснюється тиск на нацменшини в Криму і вважаю, що на цьому шляху ми маємо зосередитись, щоб забезпечити достатньою доказовою базою і наступні звинувачення, які Україна висуває проти РФ, проти Путіна, але сам факт, що цей шлях розпочатий, переконаний, є важливим і позитивним для України", - сказав він.

Також А.Парубій зауважив на тому, що Україна має зібрати достатньо доказів фінансування Росією незаконних збройних формувань.

Нагадаємо, МЗС України назвало проміжне рішення суду ООН позитивним.

Як повідомляв УНН, 19 квітня Міжнародний суд ООН не побачив умов, необхідних для визначення тимчасових заходів відносно прав, які порушуються в Україні на основі Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Також Міжнародний суд ООН визначив, що Росія має утриматися від обмежень відносно Меджлісу кримськотатарського народу та забезпечити доступність освіти у Криму українською мовою.